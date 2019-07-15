https://static.news.ru/photo/773564d4-a70a-11e9-ae77-fa163e074e61_1024.jpg Константин Косачёв Фото: facebook.com/lola.djordjevic

Россия преследует свои интересы на грузинском направлении, и ей хотелось бы продвигать их более активно. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Что в этих отношениях будет происходить, покажет только время, насколько худшее в них уже произошло, либо, не дай Бог, ещё только произойдёт, нам бы этого очень не хотелось, — цитирует сенатора « Интерфакс ».

Он отметил, что события последнего месяца отбросили отношения между странами практически «в нулевую точку». По его словам, это очень огорчает Москву, которая проводила политику налаживания отношений и постепенного преодоления разногласий.

Мы здесь, анализируя происходящее, не можем отделаться от ощущения, что это чужие сценарии, которые навязываются нашим двум странам и народам и радикальными силами внутри Грузии, и теми внешними силами, которые за ними, скорее всего, стоят, — резюмировал Косачев.

Политическая ситуация в Грузии обострилась во второй половине июня, когда в Тбилиси вспыхнули антироссийские волнения . Поводом для них стало участие российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия, в ходе которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

Ранее News.ru писал, что председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил о готовности к переговорам с властями Грузии для восстановления отношений между двумя странами. Он отметил, что рассчитывает на взаимность грузинской стороны.