Власти Грузии струсили перед радикалами и переложили ответственность за происходящие в стране беспорядки на Россию. Такую точку зрения озвучил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Грузинские власти, несущие полную ответственность за организацию и проведение сессии Межпарламентской ассамблеи православия, откровенно струсили под натиском оппозиции и эту ответственность с себя мгновенно сбросили. И грузинские власти, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили эту ответственность на Россию — безосновательно по сути и оскорбительно по форме, — написал он на своей странице в Facebook.
По словам Косачева, президент России Владимир Путин, в отличие от высшего политического руководства Грузии, осознаёт ответственность за свой народ, поэтому был вынужден ввести ограничительные меры для сохранения их безопасности. Отныне, по словам политолога, «ритуальных заверений в любви к российским туристам» недостаточно. Грузия должна найти в себе силы, чтоб исправить существующую ситуацию.
 
Выход в том, что Грузия как нация справилась со своими радикалами, одномоментно превратившими в пепел любые рассказы о грузинском гостеприимстве, и в том, чтобы Грузия как государство нашла в себе мужество исправить эмоциональные, но от этого не менее трагичные и разрушительные ошибки собственных властей, совершённые в этот день, — резюмировал сенатор.
Ранее, как писал News.ru, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию. По её словам, натянутые отношения между соседними странами не должны повлиять на планы россиян.

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