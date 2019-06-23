Грузинские власти, несущие полную ответственность за организацию и проведение сессии Межпарламентской ассамблеи православия, откровенно струсили под натиском оппозиции и эту ответственность с себя мгновенно сбросили. И грузинские власти, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили эту ответственность на Россию — безосновательно по сути и оскорбительно по форме, — написал он на своей странице в
Выход в том, что Грузия как нация справилась со своими радикалами, одномоментно превратившими в пепел любые рассказы о грузинском гостеприимстве, и в том, чтобы Грузия как государство нашла в себе мужество исправить эмоциональные, но от этого не менее трагичные и разрушительные ошибки собственных властей, совершённые в этот день, — резюмировал сенатор.