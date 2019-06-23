Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал отказ Трампа от нанесения сокрушительного удара по Ирану, несмотря на уговоры его советников. По его словам, США придерживаются некоего алгоритма действий. Сначала они нагнетают обстановку, а затем психологически убеждают противника в необходимости переговоров.

Это сугубо психологическое давление, это такой бизнес-подход, думаю, и не только Трампа — достигать намеченных целей, — заявил он в беседе с RT. Политолог добавил, что в действительности дело вряд...