Мотоциклист из колонны, сопровождавшей герцога и герцогиню Кембриджских из Лондона в Виндзор, попал в ДТП 17 июня. Сбитая водителем 83-летняя женщина после аварии остаётся в критическом состоянии в лондонской больнице. Королевская чета прислала цветы и связалась с семьёй, сказав, что они «обеспокоены и опечалены». Выяснилось, что кортеж двигался слишком быстро, пишет Daily Mail.

Происшествие произошло на Верхней Ричмонд-Роуд на юго-западе Лондона, когда конвой мотоциклистов сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских в Виндзор. Свидетель ДТП описывает, как вооружённый полицейский патрульный задел зеркалом мотоцикла пожилую Айрин Майор, после чего женщина упала на проезжую часть. Медики подоспели примерно через 40 минут, а воздушная скорая помощь (вертолёт), хотя и прибыла в течение 20 минут, но не нашла места, чтобы приземлиться поблизости.

Старушка, как сообщается, в результате ДТП сломала таз. Известно, что в процессе следования водитель нарушил несколько правил — он двигался с превышением скорости, а также выехал на встречную полосу и пешеходный переход.

Герцог и герцогиня Кембриджские отправили пострадавшей цветы и собираются в ближайшее время посетить госпожу Майор, если она сможет принять гостей. Источники, близкие к королевскому двору, рассказали, что Кейт и Уильям не видели крушения. Их автомобиль провели через Ричмонд, и это стандартная полицейская процедура для любого королевского конвоя.

Paul Marriott/Global Look Press

Белые мотоциклы являются частью SEG — специальной группы сопровождения, чья работа заключается в содействии быстрому проезду королевских особ сквозь пробки. Специально обученные офицеры охраны на мощных байках — одни из немногих британских полицейских, которым разрешено ездить с оружием. Все офицеры SEG проходят противоугонную подготовку, обладают продвинутыми навыками вождения и носят полуавтоматический пистолет Glock 17. При этом они не являются частью команды охраны, которая сопровождает королевских особ постоянно.

Традиционно один мотоциклист всё время остаётся непосредственно перед едущим транспортным средством, в то время как другие постоянно проезжают вперёд кортежа, чтобы контролировать движение и расчищать путь для конвоя. Последний, как правило, едет с мигающими синими огнями, при этом не включает сирены без особой на то нужды.

Инцидент будет расследован независимым управлением по поведению полиции, заявил представитель Скотленд-Ярда после того, как Айрин была доставлена в больницу в критическом состоянии.

В начале июня News.ru рассказывал о том, что в Туве начата служебная проверка в отношении сотрудника полиции, свадебный кортеж которого нарушал правила дорожного движения и попал в ДТП, в результате которого пострадал один человек.