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Королеву Великобритании поймали на нарушении закона

Paul Marriott/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Британскую королеву Елизавету II уличили в вождении автомобиля без пристёгнутого ремня безопасности. Подобное нарушение карается штрафом в размере 100 фунтов стерлингов.

Хозяйку Букингемского дворца сфотографировали, когда она ехала на своём Range Rover по дороге общего пользования из Сандрингемского поместья. И хотя королеву сопровождал эскорт полиции, британцев всё равно возмутило то, что Елизавета II пренебрегает правилами, особенно после недавнего ДТП с участием её супруга принца Филиппа, сообщает The Daily Mail.

Впрочем, штраф королеве в любом случае не грозит – она обладает иммунитетом к судебному преследованию и в отношении неё не может быть возбуждено уголовное дело.

Муж Елизаветы II попал в аварию 17 января. Автомобиль, в котором он ехал, столкнулся с другой машиной и опрокинулся. 97-летний герцог не пострадал.


#ПДД #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #ЕлизаветаII
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