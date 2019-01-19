Королеву Великобритании поймали на нарушении закона

Британскую королеву Елизавету II уличили в вождении автомобиля без пристёгнутого ремня безопасности. Подобное нарушение карается штрафом в размере 100 фунтов стерлингов.
Хозяйку Букингемского дворца сфотографировали, когда она ехала на своём Range Rover по дороге общего пользования из Сандрингемского поместья. И хотя королеву сопровождал эскорт полиции, британцев всё равно возмутило то, что Елизавета II пренебрегает правилами, особенно после недавнего ДТП с участием её супруга принца Филиппа, сообщает The Daily Mail.
Впрочем, штраф королеве в любом случае не грозит – она обладает иммунитетом к судебному преследованию и в отношении неё не может быть возбуждено уголовное дело.
Муж Елизаветы II попал в аварию 17 января. Автомобиль, в котором он ехал, столкнулся с другой машиной и опрокинулся. 97-летний герцог не пострадал.