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Королевство Бельгия может превратиться в конфедерацию

Кандидат на пост премьер-министра Бельгии Ян Ямбон Benoit Doppagne/Global Look Press

Кандидат на пост премьер-министра Бельгии Ян Ямбон

в мире [ версия для печати ]

Кандидат на пост премьер-министра Бельгии Ян Ямбон обещает превратить королевство в конфедерацию. Экс-глава МИДа выдвинут авторитетной партией «Новый фламандский альянс».

Политик объяснил, что глубокая реформа позволить провести в стране экономические преобразования и во франкоязычной Валлонии, и в нидерландской Фландрии, сообщает VTM.

«Я бы предпочёл возглавить правительство, которое проведёт институциональную реформу в направлении конфедерации», — заявил дипломат.

НФА является сторонником полной независимости региона от Брюсселя и пересмотра распределения налогов только в пользу менее развитых южных областей королевства.

Ранее News.ru сообщал об отставке бельгийского правительства. Правящий монарх Филипп освободил от должности главу кабмина Шарля Мишеля.


#бельгия #конфедерация
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