Королевство Бельгия может превратиться в конфедерацию

https://news.ru/storage/news/8c8fb03d5275c07f16bf2775fcbc6cb7/57cc0b14-90d5-4509-9ebb-8a60578ef15f_850.jpg Benoit Doppagne/Global Look Press

Кандидат на пост премьер-министра Бельгии Ян Ямбон

Кандидат на пост премьер-министра Бельгии Ян Ямбон обещает превратить королевство в конфедерацию. Экс-глава МИДа выдвинут авторитетной партией «Новый фламандский альянс».

Политик объяснил, что глубокая реформа позволить провести в стране экономические преобразования и во франкоязычной Валлонии, и в нидерландской Фландрии, сообщает VTM.

«Я бы предпочёл возглавить правительство, которое проведёт институциональную реформу в направлении конфедерации», — заявил дипломат.

НФА является сторонником полной независимости региона от Брюсселя и пересмотра распределения налогов только в пользу менее развитых южных областей королевства.

Ранее News.ru сообщал об отставке бельгийского правительства. Правящий монарх Филипп освободил от должности главу кабмина Шарля Мишеля.