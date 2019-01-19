Королевство Бельгия может превратиться в конфедерацию

Кандидат на пост премьер-министра Бельгии Ян Ямбон обещает превратить королевство в конфедерацию. Экс-глава МИДа выдвинут авторитетной партией «Новый фламандский альянс».
Политик объяснил, что глубокая реформа позволить провести в стране экономические преобразования и во франкоязычной Валлонии, и в нидерландской Фландрии, сообщает VTM.
«Я бы предпочёл возглавить правительство, которое проведёт институциональную реформу в направлении конфедерации», — заявил дипломат.
НФА является сторонником полной независимости региона от Брюсселя и пересмотра распределения налогов только в пользу менее развитых южных областей королевства.
Ранее News.ru сообщал об отставке бельгийского правительства. Правящий монарх Филипп освободил от должности главу кабмина Шарля Мишеля.