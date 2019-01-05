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Королевскую семью Британии втягивают в кампанию против РФ

Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Британские СМИ пытаются усилить антироссийскую кампанию с помощью королевской семьи. Об этом заявили в посольстве РФ в Великобритании.

По мнению дипломатов, консервативному правительству Терезы Мэй уже не хватает авторитета политиков и военных, чтобы поддерживать в обществе негативное отношение к России. Именно этим и объясняются сообщения таблоидов об участии принца Гарри в военных учениях в Норвегии по отработке отражения предполагаемого «российского вторжения», сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал о том, что принц Гарри отправится на манёвры вместе с тысячей британских морских пехотинцев. Ему предстоит «полное погружение» в атмосферу учений, а также работа с секретными документами. При этом официально о визите отпрыска королевской семьи и его роли в мероприятиях объявляться не будет.


#россия #принцгарри #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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