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Умер сын основателя Саудовской Аравии

Таляль Абдель Азиз Аль Асуд Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Таляль Абдель Азиз Аль Асуд

в мире [ версия для печати ]

Сын основателя королевства Саудовская Аравия Таляль Абдель Азиз Аль Асуд скончался, сообщил его сын Валид бен Таляль в своём Twitter.

Покойный являлся 18-м ребёнком Абделя Аль-Сауда и сводным братом нынешнего правителя — Салмана Азиза. Он умер в возрасте 87 лет.

В 50-х годах XX века представитель династии занимал должность первого министра транспорта, позже возглавил финансовое ведомство, пишет ТАСС.

В 60-е Аль Асуд основал движение «Свободные эмиры» и неоднократно резко высказывался о действующей власти в стране. Через некоторое время принц обратился за помощью к Каиру и бежал в Египет, где заручился поддержкой главы республики Гамаля Насера.

За свои взгляды Таляль получил прозвище «красный принц». Благодаря стараниям матери и на фоне политического кризиса в Египте Аль Асуд смог вернуться на родину.

Ранее News.ru сообщал об уходе из жизни бывшего президента США Джорджа Буша — старшего. Политик скончался на 95-м году. Он занимал пост президента Соединённых Штатов с 1989 по 1993 годы.


#САУДОВСКАЯАРАВИЯ
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