Умер сын основателя Саудовской Аравии

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Таляль Абдель Азиз Аль Асуд

Сын основателя королевства Саудовская Аравия Таляль Абдель Азиз Аль Асуд скончался, сообщил его сын Валид бен Таляль в своём Twitter.

انتقل الى رحمة الله الامير طلال بن عبدالعزيز غفر الله له واسكنه فسيح جناته اليوم السبت وسيتقبل ابناءه العزاء "للرجال والنساء" بالفاخرية ايام الاحد الاثنين والثلاثاء من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء



رحمه الله واسكنه فسيح جناته

{انا لله وانا اليه راجعون}

٠١١٤٤٢٢١١١ للاستفسار — عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) 22 декабря 2018 г.

Покойный являлся 18-м ребёнком Абделя Аль-Сауда и сводным братом нынешнего правителя — Салмана Азиза. Он умер в возрасте 87 лет.

В 50-х годах XX века представитель династии занимал должность первого министра транспорта, позже возглавил финансовое ведомство, пишет ТАСС.

В 60-е Аль Асуд основал движение «Свободные эмиры» и неоднократно резко высказывался о действующей власти в стране. Через некоторое время принц обратился за помощью к Каиру и бежал в Египет, где заручился поддержкой главы республики Гамаля Насера.

За свои взгляды Таляль получил прозвище «красный принц». Благодаря стараниям матери и на фоне политического кризиса в Египте Аль Асуд смог вернуться на родину.

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