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Король Таиланда подписал указ о выборах в парламент

Маха Ватчиралонгкон Xinhua/Global Look Press

Маха Ватчиралонгкон

в мире [ версия для печати ]

Указ о первых с 2011 года всеобщих выборах в парламент Таиланда подписал король страны Маха Ватчиралонгкон (Рама X). В нём указаны сроки их проведения.

Этот вопрос был основным в таиландской политике в последние несколько недель. Военные, правящие страной с весны 2014 года, отменили в конце декабря запрет на политические собрания и агитацию, действовавший более четырех лет.

Королевский указ, на котором также стоит подпись премьер-министра и главы НСМП генерала Праюта Чан-Оча, выделяет для выборов период, приходящийся на вторую и третью декаду марта. Более точную дату должен назначить избирком. Теперь перенос выборов на более позднее время, чем назначенное в указе, невозможен.

Рама X взошёл на престол 1 декабря 2016 года — на 50-й день после смерти своего отца, короля Пумипона Адульядета, правившего королевством на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена до окончания годичного траура по Пумипону, которого кремировали в октябре 2017 года в Бангкоке.

Ранее News.ru сообщал о судебном процессе в отношении тайского общественного деятеля. Тот публично подверг сомнению официальную версию одного из исторических событий, что сочли оскорблением монархии.


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