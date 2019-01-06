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Корейский троллейбус проехал миллионы километров

Tom/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

в мире [ версия для печати ]

Больше 50 лет по улицам Пхеньяна ездит троллейбус «Чхоллима-9.11» под номером 903. Его совокупный пробег перешёл отметку в 8 млн км.

В Северной Корее существует обычай, по которому на городской транспорт, который проехал 50 тысяч километров, клеят специальную красную звезду. На кузов этой машины наклеили уже 161 метку, сообщает ТАСС.

Этот борт был одним из первых троллейбусов в столице КНДР. 

Глава страны Ким Ир Сен периодически совершал поездки на общественном транспорте. После такой поездки транспортное средство начинали охранять как музейную реликвию.

Ранее News.ru писал, что госучреждения Северной Кореи оснастили системами распознавания лиц, которые помогут подсчитать количество посетителей. Сейчас инновация используется для сбора статистических данных, однако в будущем её функционал может быть расширен.


#Пхеньян #троллейбусы #СевернаяКорея
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