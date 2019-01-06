Корейский разведчик свёл счёты с жизнью

Родственники сотрудника Национальной разведывательной службы Южной Кореи начали тревожиться, когда он ушёл из дома и не вернулся. Оказалось, он наложил на себя руки.
Сотрудники правоохранительных органов вели розыск мужчины, отслеживая местонахождение его сотового, передаёт «Российская газета» сообщение полицейского управления Западного округа города Ёнин.
Его тело нашли в автомобиле рядом с предсмертной запиской. Деталей полиция разглашать не стала, однако отметила, что, скорее всего, он совершил самоубийство.
Ранее News.ru писал, что свёл счёты с жизнью солдат, проходивший срочную службу в воинской части полка президентской охраны в Ашхабаде. Причиной могли стать неуставные отношения и издевательства сослуживцев.