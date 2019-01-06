USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,854.88 $
МОСКВА-7°C18:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Корейский разведчик свёл счёты с жизнью

Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Родственники сотрудника Национальной разведывательной службы Южной Кореи начали тревожиться, когда он ушёл из дома и не вернулся. Оказалось, он наложил на себя руки.

Сотрудники правоохранительных органов вели розыск мужчины, отслеживая местонахождение его сотового, передаёт «Российская газета» сообщение полицейского управления Западного округа города Ёнин.

Его тело нашли в автомобиле рядом с предсмертной запиской. Деталей полиция разглашать не стала, однако отметила, что, скорее всего, он совершил самоубийство.

Ранее News.ru писал, что свёл счёты с жизнью солдат, проходивший срочную службу в воинской части полка президентской охраны в Ашхабаде. Причиной могли стать неуставные отношения и издевательства сослуживцев.


#южнаякорея #самоубийство
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
На месте происшествия нашли и изъяли два листа бумаги, где было написано «Да/Нет», а также мобильный телефон
происшествия 10:35, 15 марта 2018
После самоубийства пятиклассника в Москве возбуждено дело
На месте происшествия нашли и изъяли два листа бумаги, где было написано «Да/Нет», а также мобильный телефон
Экс-глава компании «Новит Про» Валерий Пшеничный покончил с собой в петербургском СИЗО
происшествия 10:30, 6 февраля 2018
Правозащитники подтвердили самоубийство обвинённого в хищении у Минобороны
Экс-глава компании «Новит Про» Валерий Пшеничный покончил с собой в петербургском СИЗО
Инцидент произошёл в подмосковной Истре
происшествия 16:13, 5 февраля 2018
Мужчина совершил самоубийство в отделе полиции
Инцидент произошёл в подмосковной Истре
Редактор информационного агентства «Интерфакс» Юрий Никифоров найден мёртвым в Подмосковье во дворе своего дома
происшествия 12:00, 14 сентября 2017
Журналист «Интерфакса» совершил самоубийство в подмосковном Одинцово
Редактор информационного агентства «Интерфакс» Юрий Никифоров найден мёртвым в Подмосковье во дворе своего дома
Лента новостей
происшествия 18:14
Ревнивец ошибся с целью и застрелил не того человека
в мире 18:10
Анкара ответила на заявления Болтона о Турции в Сирии
в мире 18:09
Порошенко назвал создание ПЦУ «катастрофой» для России
политика 18:08
Депутат Думы обвинил Британию в зацикленности на санкциях
в мире 18:02
Корейский троллейбус проехал миллионы километров
Другие новости
в мире 18:10
Анкара ответила на заявления Болтона о Турции в Сирии
в мире 18:09
Порошенко назвал создание ПЦУ «катастрофой» для России
в мире 18:02
Корейский троллейбус проехал миллионы километров
в мире 17:59
Детёныш вымирающего вида китов обнаружен у берегов США
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top