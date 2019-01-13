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Корейская шхуна найдена у берегов Японии

Hu Yuanyong/Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Деревянное судно, на борту которого находятся два человека, обнаружено японской береговой охраной в районе города Фукаура префектуры Аомори на севере главного острова Хонсю.

Предполагается, что шхуна прибыла из КНДР, хотя гражданство находящихся на её борту людей пока не установлено, передаёт агентство «Киодо». О судне сообщил местный рыбак. Правоохранители предполагают, что его принесло течением. Обнаруженные на борту люди находятся в сознании.

Ранее News.ru писал о том, что 277 человек, отправившиеся на американском судне Oasis of the Seas в семидневное плавание в Карибское море, заразились желудочным вирусом. Они получат помощь от судовых медиков.


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