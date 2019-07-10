https://static.news.ru/photo/badcf240-a306-11e9-9af4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корабли 2-й постоянной противоминной группы НАТО идут в Чёрное море.

По данным её командования, в этих водах будут проведены учения для отработки взаимодействия сил. Группу составляет минный тральщик Orion из Франции и танкер снабжения Vesuvio из Италии. Ранее в Чёрное море вошли эсминец Королевского ВМФ Великобритании Duncan, эсминец ВМС США Carney, французский фрегат Courbet, канадский турецкий фрегаты Toronto и Turgutreis. Новоприбывшие корабли сейчас находятся близ пролива Дарданеллы.

Ранее News.ru писал о том, что Украина заявила об опасениях в связи с возросшей активностью российских подлодок в Чёрном море. Информацию об этом она передала Турции.