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Корабли НАТО намерены зайти в Чёрное море

US Navy/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что корабли североатлантического альянса под руководством Нидерландов собираются зайти в Чёрное море.

«Есть постоянно действующие группы, сейчас одну из групп возглавили Нидерланды, нидерландский корабль только начал руководство. Они тоже собираются зайти в Черное море», — рассказал Пристайко в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Пристайко, НАТО ограничено доктриной, которая устанавливает количество и тоннаж, а также время пребывания военных кораблей, не относящихся к странам Чёрного моря. Он отметил, что корабли НАТО стали чаще появляться в Чёрном море.

Ранее News.ru писал, что американский эсминец находится в Чёрном море с 6 января. Как пояснило командование 6-го оперативного флота ВМС США, целью визита является укрепление отношений США с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе. Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» следит за американским кораблём. Очевидцы опубликовали в Сети видео, снятое в тёмное время суток, на котором видно, как эсминец ВМС США USS Fort McHenry проходит под мостом через пролив Босфор.


#украина #корабли #НАТО #черноеморе #Нидерланды
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