Корабль ВМС США подошёл к Стамбулу

Корабль Военно-морских сил Соединённых Штатов USS Fort McHenry, направляющийся в акваторию Чёрного моря, подошёл к турецкому Стамбулу.
В скором времени американский боевой корабль войдет в пролив Босфор, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.
Судно направляется в порт Одессы.
Как писал News.ru, на его борту размещено около 500 американских морпехов. Корабль оснащён зенитной артиллерией и ракетным оружием. Кроме того, он снабжён доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.
После начала вооружённого противостояния на востоке Украины в Чёрное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с международной конвенцией, суда нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 суток.