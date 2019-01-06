Корабль ВМС США подошёл к Стамбулу

https://news.ru/storage/news/5f83072fd326ee6cd2cdd360603aa698/50f4c8bd-dc45-495a-ac32-67989bf5aa73_850.jpg U.S. Navy/Wikimedia Commons

Корабль Военно-морских сил Соединённых Штатов USS Fort McHenry, направляющийся в акваторию Чёрного моря, подошёл к турецкому Стамбулу.

В скором времени американский боевой корабль войдет в пролив Босфор, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Судно направляется в порт Одессы.

Как писал News.ru, на его борту размещено около 500 американских морпехов. Корабль оснащён зенитной артиллерией и ракетным оружием. Кроме того, он снабжён доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

После начала вооружённого противостояния на востоке Украины в Чёрное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с международной конвенцией, суда нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 суток.