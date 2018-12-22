Британский корабль-разведчик покинул порт Одессы

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Разведывательный корабль HMS Echo

Разведывательный корабль HMS Echo британского Королевского Военно-морского флота покинул порт Одессы и вышел в Чёрное море после трёхдневного визита в украинский город. В настоящее время судно двигается в юго-восточном направлении.

HMS Echo — многоцелевой гидрографический исследовательский корабль. Он оснащён многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Судно вооружено шестиствольными пулемётами М 134 калибра 7,62 мм, 20-миллиметровыми зенитными пушками и крупнокалиберными пулемётами.

На борту HMS Echo прошла встреча министров обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и Украины Семёна Полторака. Американский военный чиновник заявил, что судно направлено в Чёрное море для обеспечения свободы судоходства, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашёл в порт Одессы. Это первое судно НАТО, которое прибыло на Украину после инцидента в Керченском проливе.