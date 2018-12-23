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Корабль-разведчик НАТО ушёл с Украины в Румынию

HMS Echo Lee Hemmings/CC 4.0/wikipedia.org

HMS Echo

в мире [ версия для печати ]

Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo, который зашёл в Одессу после инцидента в Керченском проливе, прибыл в румынский порт Констанца.

Об этом свидетельствуют западные мониторинговые ресурсы, передаёт «Интерфакс».

Судно зашло в Чёрное море, чтобы «предупредить» российские власти о поддержке британскими ВМС Киева перед угрозой агрессии, пояснил ранее глава Минобороны королевства Гэвин Уильямсон. Министр также встретился со своим украинским коллегой Степаном Полтораком и семьями моряков, арестованных в РФ по обвинению в незаконном пересечении границы.

Как писал News.ru, 22 декабря HMS Echo покинул порт Одессы и вышел в Чёрное море после трёхдневного визита в украинский город. Это первое судно НАТО, которое прибыло на Украину после инцидента в Керченском проливе. 


#украина #Румыния #черноеморе
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