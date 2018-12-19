Корабль НАТО зашёл в порт Одессы

Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашёл в порт Одессы. Это первое судно НАТО, которое прибыло на Украину после инцидента в Керченском проливе.
Корабль пробудет в украинском городе на протяжении нескольких дней, сообщает «Думская».
В британском Минобороны подтвердили, что судно останется в Чёрном море «на длительный период». Впрочем, срок его пребывания в акватории, согласно Конвенции о режиме проливов, ограничивается 21 днём.
О том, что британский корабль-разведчик вышел в Чёрное море, стало известно 18 декабря. Лондон направил его в регион с целью поддержки принципа свободы навигации.
Ранее News.ru писал о намерении США направить свои военные корабли в Чёрное море. Американские военные попросили Госдепартамент уведомить Турцию о своих планах.