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Корабль НАТО зашёл в порт Одессы

De Giglio/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашёл в порт Одессы. Это первое судно НАТО, которое прибыло на Украину после инцидента в Керченском проливе.

Корабль пробудет в украинском городе на протяжении нескольких дней, сообщает «Думская».

В британском Минобороны подтвердили, что судно останется в Чёрном море «на длительный период». Впрочем, срок его пребывания в акватории, согласно Конвенции о режиме проливов, ограничивается 21 днём.

О том, что британский корабль-разведчик вышел в Чёрное море, стало известно 18 декабря. Лондон направил его в регион с целью поддержки принципа свободы навигации.

Ранее News.ru писал о намерении США направить свои военные корабли в Чёрное море. Американские военные попросили Госдепартамент уведомить Турцию о своих планах.


#украина #вмс #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #НАТО
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