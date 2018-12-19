Корабль НАТО зашёл в порт Одессы

https://news.ru/storage/news/0bf77ceeda731dd3943b31d8bcaf886d/f1811763-fdc3-4702-bf78-6dbec57af7af_850.jpg De Giglio/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашёл в порт Одессы. Это первое судно НАТО, которое прибыло на Украину после инцидента в Керченском проливе.

Корабль пробудет в украинском городе на протяжении нескольких дней, сообщает «Думская».

В британском Минобороны подтвердили, что судно останется в Чёрном море «на длительный период». Впрочем, срок его пребывания в акватории, согласно Конвенции о режиме проливов, ограничивается 21 днём.

О том, что британский корабль-разведчик вышел в Чёрное море, стало известно 18 декабря. Лондон направил его в регион с целью поддержки принципа свободы навигации.

Ранее News.ru писал о намерении США направить свои военные корабли в Чёрное море. Американские военные попросили Госдепартамент уведомить Турцию о своих планах.