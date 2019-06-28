https://static.news.ru/photo/a841d10c-99cc-11e9-8d28-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Российские спецслужбы в последнее время проявляют активность и стремление проникнуть в различные госструктуры Словакии.

Это следует из доклада Словацкой информационной службы контрразведки о ситуации в сфере безопасности в республике в 2018 году, который цитирует ТАСС.

Речь идёт прежде всего о сборе материалов в области информационных и телекоммуникационных технологий, — отметила контрразведка.

Уточняется, что якобы спецслужбы РФ действуют под дипломатическим прикрытием и вербуют агентов в центральных органах управления, а также в сфере обороны и энергетики.

Также отмечается, что большую активность на территории Словацкой республики проявляют спецслужбы Китая.

Ранее президент Словакии, Зузана Чапутова, которая в начале июня сменила на посту главы государства Андрея Киску, заявила о намерении улучшать отношения между Братиславой и Москвой, писал News.ru.