Российские спецслужбы в последнее время проявляют активность и стремление проникнуть в различные госструктуры Словакии.
Это следует из доклада Словацкой информационной службы контрразведки о ситуации в сфере безопасности в республике в 2018 году, который цитирует ТАСС.
Речь идёт прежде всего о сборе материалов в области информационных и телекоммуникационных технологий, — отметила контрразведка.
Уточняется, что якобы спецслужбы РФ действуют под дипломатическим прикрытием и вербуют агентов в центральных органах управления, а также в сфере обороны и энергетики.
Также отмечается, что большую активность на территории Словацкой республики проявляют спецслужбы Китая.
Ранее президент Словакии, Зузана Чапутова, которая в начале июня сменила на посту главы государства Андрея Киску, заявила о намерении улучшать отношения между Братиславой и Москвой, писал News.ru.