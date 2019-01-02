USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,873.03 $
МОСКВА-3°C19:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Контейнеры с химикатами смыло в Северное море

maritimebulletin.net/Twitter

в мире [ версия для печати ]

Сильные волны, поднявшиеся у немецкого острова Боркум, стали причиной падения в Северное море контейнеров с опасными химическими веществами. Инцидент произошёл с одним из крупнейших контейнеровозов мира «Зое».

Всего было потеряно около 270 единиц груза. В трёх из них находились пероксиды — химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. В связи с этим береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не пытаться самостоятельно собирать контейнеры.

В настоящее время большая часть потерянного груза плавает в воде, не менее 21 контейнера из них вымыло на побережье Голландии, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что близ побережья Кипра произошёл взрыв на нефтяном танкере. Есть пострадавшие. О происшествии в кипрский Центр спасения и координации сообщил капитан судна. По его словам, на мальтийском танкере после взрыва вспыхнул пожар. 


#экология #химия #северноеморе
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
происшествия 06:39, 28 ноября 2018
Танкер с газом протаранил причал на Сахалине
экономика 14:14, 6 ноября 2018
Затонувший танкер и закрытый банк подверглись санкциям США
в мире 10:22, 7 октября 2018
Хуситы захватили нефтяные танкеры в Йемене
Лента новостей
в мире 19:11
Порошенко обозначил приоритеты Украины
спорт 19:04
Боец UFC Анкалаев вернётся в октагон
в мире 19:01
Задержанный шпион пользовался российскими соцсетями
общество 18:59
Три подъезда магнитогорского дома остаются без света и газа
в мире 18:58
Спасатели в Магнитогорске ищут тела погибших наугад
Другие новости
в мире 19:11
Порошенко обозначил приоритеты Украины
в мире 19:01
Задержанный шпион пользовался российскими соцсетями
в мире 18:58
Спасатели в Магнитогорске ищут тела погибших наугад
в мире 18:54
Сирийские курды направляются к восточному берегу Евфрата
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top