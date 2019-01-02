Контейнеры с химикатами смыло в Северное море

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Сильные волны, поднявшиеся у немецкого острова Боркум, стали причиной падения в Северное море контейнеров с опасными химическими веществами. Инцидент произошёл с одним из крупнейших контейнеровозов мира «Зое».

Всего было потеряно около 270 единиц груза. В трёх из них находились пероксиды — химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. В связи с этим береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не пытаться самостоятельно собирать контейнеры.

В настоящее время большая часть потерянного груза плавает в воде, не менее 21 контейнера из них вымыло на побережье Голландии, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что близ побережья Кипра произошёл взрыв на нефтяном танкере. Есть пострадавшие. О происшествии в кипрский Центр спасения и координации сообщил капитан судна. По его словам, на мальтийском танкере после взрыва вспыхнул пожар.