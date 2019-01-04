Контейнеровоз горит у берегов Канады

Немецкий контейнеровоз Yantian Express горит у восточного побережья Канады. Пожар начался в одном из контейнеров, а затем перекинулся на грузовые ёмкости.
300-метровое судно следует из Коломбо в Галифакс через Суэцкий канал. Сейчас оно находится на расстоянии более 1000 км от канадского берега.
Никто из 23 членов экипажа не пострадал, однако попытки потушить пожар, который вспыхнул ещё 3 января, не увенчались успехом из-за ухудшения погодных условий, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что четыре человека, в том числе двое детей, стали жертвами отравления угарным газом во время пожара. Инцидент произошёл в Орске на улице Батумская. По предварительным данным, в результате происшествия ещё один человек пострадал.