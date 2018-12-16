Украинские бронекатера остались без поражающих цель ракет

Главный конструктор украинского судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», ранее принадлежавшего президенту страны Петру Порошенко, Сергей Белозубенко рассказал о недостатках бронекатеров типа «Гюрза-М». По его словам, главным минусом является отсутствие системы с автоматическим наведением ракет.
«Ракеты управляемые, к сожалению, не установлены на бронекатерах типа «Гюрза-М», это основная проблема», - сказал конструктор в эфире украинского «Пятого канала».
Он уточнил, что на боевых модулях установлены направляющие, но на Украине просто нет таких ракет, которые могли бы на море поражать цель.
Белозубенко также опроверг информацию о том, что Минобороны Украины якобы заказало восьмой бронекатер «Гюрза-М» и два десантно-штурмовых катера «Кентавр-ЛК».
В настоящее время в состав Военно-морского флота (ВМС) Украины ВСУ шесть легких бронекатеров типа «Гюрза-М». При этом два бронекатера задержаны 25 ноября при нарушении российской границы в районе Керченского пролива.
Ранее News.ru писал о том, что новейший малый ракетный корабль «Мытищи», построенный на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, вооружён крылатыми ракетами «Калибр» или «Оникс». Всего для ВМФ будет построено 18 таких кораблей.