Бывший президент Украины Пётр Порошенко нарушил основной закон страны, когда принял решение издать указ о создании нацкомисии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Такое решение, как сообщает
В инстанции подчеркнули, что бывший глава украинского государства не имел полномочий на создание подобной комиссии. Таким образом, уточнили в КС, он вышел за пределы своих конституционных полномочий.
Ранее украинский юрист Андрей Портнов обвинил Порошенко и ключевых чиновников его администрации в узурпации власти, писал News.ru.