https://static.news.ru/photo/45a060d0-8e97-11e9-ad8f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

Бывший президент Украины Пётр Порошенко нарушил основной закон страны, когда принял решение издать указ о создании нацкомисии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Такое решение, как сообщает РИА Новости , вынес Конституционный суд страны.

В инстанции подчеркнули, что бывший глава украинского государства не имел полномочий на создание подобной комиссии. Таким образом, уточнили в КС, он вышел за пределы своих конституционных полномочий.

Ранее украинский юрист Андрей Портнов обвинил Порошенко и ключевых чиновников его администрации в узурпации власти, писал News.ru.