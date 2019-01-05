Томос обязал называть ПЦУ Святейшей церковью

https://news.ru/storage/news/fc1ef05eefb8ceb93c1e9cb53c148d73/477d626d-8c6c-4b2d-8897-ab130f9efffc_850.jpg Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Константинопольский патриархат призвал поместные церкви признать Православную церковь Украины (ПЦУ) и называть её Святейшей. Об этом сказано в тексте томоса об автокефалии, который был подписан патриархом Варфоломеем.

Перевод документа на украинский язык обнародовал в своём микроблоге в Twiter посол этой страны в Турции Андрей Сибиха.

«Мы признаём и устанавливаем в границах территории Украины автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные церкви признавать её как сестру и вспоминать под именем "Святейшая церковь Украины"», — сказано в тексте томоса.

Там также отмечается, что ПЦУ «имеет своей кафедрой исторический город Киев» и не может ставить епископов или основывать парафии (духовные округа) за границами государства. Проще говоря, новая украинская церковь не вправе расширять своё влияние за пределы государства. Подобные полномочия есть, например, у Московского патриархата.

В томосе кроме этого сказано, что митрополит Епифаний должен посылать необходимые грамоты к Вселенскому патриархату, чтобы получить от Константинополя святое миро (специальное освящённое ароматическое масло) для осуществления религиозных обрядов.

Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та Митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального #Томос|у про надання автокефалії Православній церкві України pic.twitter.com/3aQCT86NfM — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 5 января 2019 г.

На подобные ограничения, которые существенно ограничивают самостоятельность ПЦУ, ранее неоднократно указывали в Русской православной церкви (РПЦ). Там отмечали, что речь идёт о полном подчинении ПЦУ Константинопольскому патриархату со статусом митрополии. Фактически это никак не отличается от нынешних отношений украинской церкви с РПЦ.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии украинской церкви. Свиток будет передан предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января во время богослужения на празднике Богоявления. Впервые его публично продемонстрируют в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после литургии в Рождество.

О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после объединительного собора в Киеве.