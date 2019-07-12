https://static.news.ru/photo/17867f70-a488-11e9-8cac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZGlobal Look PressUMAPRESS.com/

Константинопольский патриархат установил налог в размере €4000–20 000 для каждого прихода так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Как сообщил священнослужитель на телеканале NewsOne, константинопольский патриарх Варфоломей пытался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить передачу святынь, обещанную Порошенко. Когда стало известно, что встреча не состоится, митрополит Галльский Эммануил выставил главе ПЦУ Епифанию счёт.

Наименьшая сумма налога с прихода составляет €4 тысячи, а наибольшая — €20 тысяч, — добавил митрополит.

Телеканалу подтвердили эту информацию в ПЦУ, сообщив, что все приходы обязали выплатить Константинополю в общей сложности €28 млн.

Как писал News.ru, Православная церковь Украины (ПЦУ) объявила своими все монастыри и приходы, которые ранее подчинялись патриарху Филарету. Ранее Филарет открыто признал, что новая религиозная структура страны фактически не имеет автокефалии, так как не признана ни одной из поместных православных церквей, за исключением Константинополя. При этом, отметил он, томос ПЦУ «имеет по названию», но канонической так и не стала.