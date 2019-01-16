Конгресс призвал Трампа не выводить войска из САР

Американские войска должны находиться в Сирийской Арабской Республике до полного разгрома террористической организации ИГ (запрещена в РФ), заявил лидер республиканцев в комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
С таким призывом он обратился к президенту страны Дональду Трампу. Заявление последовало после взрыва в сирийском Манбидже, который устроил смертник.
«Сегодняшний смертоносный взрыв бомбы против наших войск в Сирии — это напоминание о том, что ИГ по-прежнему способно совершать атаки. Я настоятельно призываю президента принять решительные меры и гарантировать, что мы не выведем свои войска до полного уничтожения ИГ», — цитирует РИА Новости конгрессмена.
Ранее News.ru писал, что Вашингтон подтвердил гибель пяти военнослужащих армии Штатов в результате теракта в республике. По словам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, взрыв унёс жизни 27 человек. Ответственность за него взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство».