Конгресс призвал Трампа не выводить войска из САР

https://news.ru/storage/news/0b22481566d98b6047272dffc4328492/2a617ee1-c677-4f3f-9c5d-378ab57671b8_850.jpg Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп и Майкл Маккол

Американские войска должны находиться в Сирийской Арабской Республике до полного разгрома террористической организации ИГ (запрещена в РФ), заявил лидер республиканцев в комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

С таким призывом он обратился к президенту страны Дональду Трампу. Заявление последовало после взрыва в сирийском Манбидже, который устроил смертник.

«Сегодняшний смертоносный взрыв бомбы против наших войск в Сирии — это напоминание о том, что ИГ по-прежнему способно совершать атаки. Я настоятельно призываю президента принять решительные меры и гарантировать, что мы не выведем свои войска до полного уничтожения ИГ», — цитирует РИА Новости конгрессмена.

Ранее News.ru писал, что Вашингтон подтвердил гибель пяти военнослужащих армии Штатов в результате теракта в республике. По словам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, взрыв унёс жизни 27 человек. Ответственность за него взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство».