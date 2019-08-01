Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Украину жить в мире со своим российским соседом.
По её словам, украинцам не нужно отторгать всех жителей России.
Есть много россиян, которые хотят жить в мире с Украиной, — отметила она в интервью украинскому изданию «Новое время».
Отношения России с западными странами ухудшились в связи с событиями на Украине и ситуацией вокруг Крыма, который вошёл в состав РФ после референдума. Запад обвинил российскую сторону во вмешательстве и ввёл в отношении страны санкции. В ответ Москва взяла курс на импортозамещение, подчеркнув, что не является участником конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.
Как писал News.ru, ранее Райс заявила об отсутствии перспектив у украинской стороны стать членом Североатлантического альянса. По словам политика, шансы Киева стать частью НАТО являются минимальными и сейчас, и в ближайшем будущем.