Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного уровня

https://news.ru/storage/news/a766d1c09eced89a29532e2adccaa999/73ac984d-5b05-4a40-9ed4-c8e1cdcadf13_850.jpg David Cliff/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские ученые зафиксировали опасный уровень концентрации наркотических веществ в знаменитой лондонской реке.

Специалисты пришли к выводу, что повышенная концентрация наркотических веществ в водах Темзы способствовала изменению поведения обитающих в реке угрей. Они стали себя вести необычайно активно. Учёные отметили, что пробы брали недалеко от выхода в реку канализационных стоков из здания парламента, сообщает британская газета The Time.

Как ранее писал News.ru, бывший сотрудник полиции задержан по делу о двух тоннах кокаина, которые доставили из Эквадора в Латвию. Изначально были задержаны пять человек, но двоих отпустили под подписку о невыезде, трое находятся под стражей. Ящики с кокаином, стоимость которого оценивается в €65 млн, были доставлены в Кокнесскую волость и хранились в нежилых постройках. Перевозили наркотик под видом бананов. Везли груз, скорее всего, через голландский порт. Изначально о задержании рекордного количества груза сообщило телевидение Эквадора. А после латвийские представители подтвердили данную информацию.