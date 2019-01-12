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SpaceX сократит сотрудников ради дальнейшего развития

Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американская компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, планирует масштабные сокращения, которые могут коснуться 600 сотрудников.

По данным источника издания Los Angeles Times, под сокращения попадут 10% работников компании.

«Чтобы продолжить осуществлять доставку нашим клиентам и преуспеть в развитии межпланетных космических летательных аппаратов и глобального интернета, базирующегося в космосе, SpaceX должна стать более стройной компанией», - говорится в сообщении компании.

При этом все сотрудники, которые лишатся работы, получат компенсацию в размере восьми окладов, а также другие привилегии.

В 2018 году SpaceX уволила ряд топ-менеджеров, работавших в офисе компании в городе Редмонд из-за разногласий, возникших по поводу темпов разработки и тестирования спутниковой программы Starlink для передачи интернет-трафика. 

Ранее News.ru писал о том, что миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным. Механизм используется в американской ракете-носителе Atlas-5.


#илонмаск #SpaceX #сокращение #увольнения
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