SpaceX сократит сотрудников ради дальнейшего развития

https://news.ru/storage/news/d1d53049388aec4ba88416674e700078/fedcf469-d3e2-494f-9c70-dfb957fc191c_850.jpg Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, планирует масштабные сокращения, которые могут коснуться 600 сотрудников.

По данным источника издания Los Angeles Times, под сокращения попадут 10% работников компании.

«Чтобы продолжить осуществлять доставку нашим клиентам и преуспеть в развитии межпланетных космических летательных аппаратов и глобального интернета, базирующегося в космосе, SpaceX должна стать более стройной компанией», - говорится в сообщении компании.

При этом все сотрудники, которые лишатся работы, получат компенсацию в размере восьми окладов, а также другие привилегии.

В 2018 году SpaceX уволила ряд топ-менеджеров, работавших в офисе компании в городе Редмонд из-за разногласий, возникших по поводу темпов разработки и тестирования спутниковой программы Starlink для передачи интернет-трафика.

Ранее News.ru писал о том, что миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным. Механизм используется в американской ракете-носителе Atlas-5.