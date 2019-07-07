https://static.news.ru/photo/bc24706e-a0b9-11e9-9751-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christoph Hardt, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания The Walt Disney Co. запретила жителю Великобритании Ллойду Джонсу устанавливать на могиле его сына надгробие с изображением Человека-паука.

Мальчик, страдавший редким генетическим заболеванием, умер в 2018 году в возрасте четырёх лет. Он обожал комиксы и фильмы со Спайдерменом, и отец даже возил его в Диснейленд на встречу с любимым персонажем.

В память об увлечении сына Джонс решил установить ему памятник с изображением супергероя. Компания Disney, владеющая правами на образ Человека-паука, запретила его использовать в таком качестве, сославшись на завещание самого Уолта Диснея. Кроме того, в компании заявили, что хотят сохранить «невинность и магию» вокруг своих персонажей.

Ллойду желание Disney отстраниться от тематики смерти показалось странным, поскольку в фильмах, снятых по комиксам о супергероях, некоторые персонажи умирают. Британец полагает, что истинная причина отказа связана с авторским правом, сообщает Daily Record .

Ранее News.ru писал, что режиссёр Джей Джей Абрамс («Звёздные войны: Пробуждение силы», «Стартрек») объединился с Marvel для создания нового комикса о Человеке-пауке. Он будет состоять из пяти выпусков, первый из которых выйдет в свет в сентябре.