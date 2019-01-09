Компании Дерипаски могут остаться под санкциями США

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Олег Дерипаска

Подконтрольные российскому бизнесмену Олегу Дерипаске компании EN+, РУСАЛ и «ЕвроСибЭнерго» могут остаться под санкциями США. Этого потребовали от Минфина председатели семи комитетов Палаты представителей американского Конгресса.

В обращении, адресованном главе ведомства Стивену Мнучину, законодатели просят министра провести для них брифинг и отложить прекращение действия санкций, пока не будут даны ответы на вопросы парламентариев, говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам.

Как писал News.ru, в декабре 2018 года Минфин США принял решение исключить компании Дерипаски из санкционного списка. При этом сам бизнесмен в этом перечне остаётся, а его активы не будут разморожены. Ранее структуры российского миллиардера получили новую отсрочку от вступления американских санкций в силу в полном объёме. Сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами этих компаний продлены до 21 января.