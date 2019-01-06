Компьютерную мышь изменили до неузнаваемости

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Швейцарская компания Padrone Design создала новое устройство для управления компьютером. Оно представляет собой кольцо, которое работает, как обычная мышь.

Разработка получила название Padrone Ring. Устройство подключается через Bluetooth и может проработать целый день на одном заряде аккумулятора.

Кольцо надевается на палец и с помощью датчиков считывает его движения по любой поверхности. Искусственный интеллект преобразует эту информацию в команды для компьютера.

По словам разработчиков, устройство обладает массой достоинств. Одним из них является водонепроницаемость — пользователь может мыть руки, не снимая кольцо-мышь, сообщает REGNUM.

Представить Padrone Ring широкой публике создатели собираются в ходе выставки Consumer Electronics Show в Лос-Анджелесе, которая будет проходить с 9 по 12 января. Предполагается, что стоимость гаджета составит порядка 200 долларов.

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