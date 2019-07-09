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Исполнительный директор Комитета защиты журналистов (КЗЖ) Джоэль Саймон не поддержал решение Лондона отказать в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ информационному агентству Sputnik и телеканалу RT.

Свою позицию глава КЗЖ выразил в письме главе МИД Великобритании Джереми Ханту и опубликовал его на официальном сайте комитета. Он также подчеркнул, что исключение RT и Sputnik не кажется комитету «адекватным ответом», сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что МИД Великобритании отказал информационному агентству Sputnik и RT из-за распространения дезинформации. Об этом заявила представительница ведомства.