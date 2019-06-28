https://static.news.ru/photo/7bb9214e-9b3e-11e9-8685-fa163e074e61_1024.jpg Павел Климкин Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД страны Павла Климкина. На его должность претендует приверженец Владимира Зеленского Вадим Пристайко. Сейчас он работает заместителем Климкина.

Первого июля — заседание комитета по иностранным делам: 1. Ситуация в ПАСЕ и отзыв приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ. 2. Проект постановления об увольнении Климкина П. А. с должности министра и назначения Пристайко В. В. министром, — глава комитета, депутат Анна Гопко в Twitter.

1 липня - засідання Комітет у закордонних справах 1. Ситуація в ПАРЄ та відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори в Україні для делегації ПАРЄ. 2.Проект Постанови про звільнення Клімкіна П.А. з посади Міністра та призначення Пристайка В.В. Міністром(№10382, ПУ) — Hanna Hopko (@HopkoHanna) 27 июня 2019 г.

Ранее спецкомитет поддержал увольнение Климкина (предложение вносил президент) с должности, однако Рада не проголосовала за отставку.

27 июня Владимир Зеленский пожаловался, что о действиях МИД страны узнаёт «из интернета». В частности министр Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по морякам, писал News.ru.