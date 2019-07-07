Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ осудил действия России в Абхазии и Южной Осетии и потребовал от неё отменить признание независимости этих республик. Соответствующую резолюцию приняли, несмотря на возражения российской стороны.
Парламентская ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию соблюдать основополагающие нормы и принципы международного права и отменить своё незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии, — говорится в документе.
Автором резолюции является грузинский парламентарий София Кацарава. По её словам, Москва должна признать незаконную оккупацию республик. Документ поддержали представители Украины, передаёт
Ранее News.ru писал, что комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ поддержал резолюцию о непризнании Крыма частью России.