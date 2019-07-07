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Решение Ирана превысить уровень обогащения урана было ожидаемым, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, иранская сторона действует транспарентно. Иранцы заранее объявили о своих шагах и теперь их реализуют, так что сюрпризом это ни для кого не стало, — подчеркнул он. Ульянов...