Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ осудил действия России в Абхазии и Южной Осетии и потребовал от неё отменить признание независимости этих республик. Соответствующую резолюцию приняли, несмотря на возражения российской стороны.

Парламентская ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию соблюдать основополагающие нормы и принципы международного права и отменить своё незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии, — говорится в документе.

Автором резолюции является грузинский парламентарий София Кацарава. По её словам, Москва должна признать незаконную оккупацию республик. Документ поддержали представители Украины, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ поддержал резолюцию о непризнании Крыма частью России.

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