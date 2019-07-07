Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил российскую резолюцию, в которой говорилось о необходимости борьбы с ксенофобией и агрессивным национализмом.
Против принятия документа проголосовали 25 членов национальных делегаций, за — 11, воздержались — 13.
В резолюции указывалось, что ОБСЕ выражает глубокое беспокойство в связи с распространением теории превосходства по признаку расы, национальности, религии или культуры. В ней также отмечалось, что политики должны бороться с таким опасным современным явлением, как неонацизм.
Выступающие, видимо, вообще не читали предложенную резолюцию. Это говорит о том, что им совершенно наплевать на то, что сейчас в Европе происходит возрождение неонацизма, а по сути дела — фашизма, — цитирует ТАСС депутата Госдумы Алексея Корниенко.
Ранее News.ru сообщал, что комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ поддержал резолюцию о непризнании Крыма частью России.