https://static.news.ru/photo/a8ef5e8e-a0ad-11e9-93e1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Abdessalam Mirdass/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил российскую резолюцию, в которой говорилось о необходимости борьбы с ксенофобией и агрессивным национализмом.

Против принятия документа проголосовали 25 членов национальных делегаций, за — 11, воздержались — 13.

В резолюции указывалось, что ОБСЕ выражает глубокое беспокойство в связи с распространением теории превосходства по признаку расы, национальности, религии или культуры. В ней также отмечалось, что политики должны бороться с таким опасным современным явлением, как неонацизм.

Выступающие, видимо, вообще не читали предложенную резолюцию. Это говорит о том, что им совершенно наплевать на то, что сейчас в Европе происходит возрождение неонацизма, а по сути дела — фашизма, — цитирует ТАСС депутата Госдумы Алексея Корниенко.

Ранее News.ru сообщал, что комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ поддержал резолюцию о непризнании Крыма частью России.