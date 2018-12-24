Комитет избирателей Украины назвал депутатов-прогульщиков

https://news.ru/storage/news/6b97945d4e2c898a7fea6a610356d820/ce52d53f-2c81-4c97-a415-9ae732b0fe80_850.jpg Sergii Kharchenko/Global Look Press

Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» заявила, что более половины депутатов пропустили 50% голосований по решениям в Верховной раде в декабре. Некоторые из них вообще не голосовали ни разу.

«252 из 450 народных депутатов пропустили 50% голосований Верховной рады в декабре. Из них 61 нардеп пропустил более 90% голосований», — говорится в сообщении организации.

При этом 17 политиков не проголосовали ни разу за месяц. Это Семен Семенченко — бывший руководитель батальона «Донбасс», Дмитрий Ярош — экс-глава запрещенного в РФ движения «Правый сектор», Надежда Савченко — экс-депутат Рады, находящаяся в СИЗО по подозрению в подготовке терактов в центре Киева.

Ранее News.ru писал о том, что в Шевченковском районном суде города Киева, где рассматривался вопрос о продлении ареста нардепу Надежде Савченко, произошла потасовка. Суд постановил оставить её под стражей на два месяца. После оглашения приговора активисты начали скандировать «Позор!». Один из сторонников депутата бросил в прокурора сапог.