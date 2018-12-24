Комитет избирателей Украины назвал депутатов-прогульщиков

Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» заявила, что более половины депутатов пропустили 50% голосований по решениям в Верховной раде в декабре. Некоторые из них вообще не голосовали ни разу.
«252 из 450 народных депутатов пропустили 50% голосований Верховной рады в декабре. Из них 61 нардеп пропустил более 90% голосований», — говорится в сообщении организации.
При этом 17 политиков не проголосовали ни разу за месяц. Это Семен Семенченко — бывший руководитель батальона «Донбасс», Дмитрий Ярош — экс-глава запрещенного в РФ движения «Правый сектор», Надежда Савченко — экс-депутат Рады, находящаяся в СИЗО по подозрению в подготовке терактов в центре Киева.
Ранее News.ru писал о том, что в Шевченковском районном суде города Киева, где рассматривался вопрос о продлении ареста нардепу Надежде Савченко, произошла потасовка. Суд постановил оставить её под стражей на два месяца. После оглашения приговора активисты начали скандировать «Позор!». Один из сторонников депутата бросил в прокурора сапог.