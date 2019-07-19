https://static.news.ru/photo/92b84928-abac-11e9-9090-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Manjunath Naidu/Facebook

Индийский стендап-комик Манджунатх Найду скончался во время выступления в Объединённых Арабских Эмиратах на 37-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Во время выступления в дубайском отеле Clavichord Signature Найду признался, что испытывает тревогу, сел на скамейку и через короткое время упал, сообщает Gulf News .

Первоначально зрители подумали, что случившееся — часть шоу. Через некоторое время на сцену выбежали сотрудники отеля, чтобы помочь артисту. Позднее на место ЧП прибыли медики, которые безуспешно пытались реанимировать комика.

Как писал News.ru, в апреле британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт. Зрители не сразу поняли, что артисту плохо, приняв происходящее за часть выступления.