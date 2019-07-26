https://static.news.ru/photo/d583c588-afe0-11e9-9fc0-fa163e074e61_1024.jpg Генерал Джон Хайтен Фото: Фото: twitter.com/@US_Stratcom

Американского командующего ядерными силами Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах к полковнику.

Сам высокопоставленный генерал отрицает свою вину. По данным Military.com , в 2017 году Хайтен приставал к полковнику Кэтрин Сплетстосер, находясь в её номере гостиницы. После этого случая она написала жалобу, по которой военный орган решил не привлекать военнослужащего к трибуналу из-за малой доказательной базы.

Как ранее писал News.ru, генерал Джон Хайтен не видит угрозы от любого ядерного оружия. По его мнению, Соединённые Штаты хорошо защищены.