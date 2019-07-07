https://static.news.ru/photo/48dc18d2-a0f5-11e9-8cd5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Народный депутат Верховной рады Вадим Рабинович пришёл к мнению, что у президента Украины Владимира Зеленского команда с «ужасающим уровнем некомпетентности». В доказательство он привёл ошибки в названиях столиц, которые допустили сотрудники пресс-службы главы государства.

Речь идёт о поездке Зеленского в Канаду, о чём был опубликован материал, где референты ошиблись и назвали столицей страны Торонто. Их за это высмеяла вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, которая тоже умудрилась ошибиться и назвать столицей Голландии Гаагу.

То есть, сделал вывод Рабинович, ни одни, ни другие ничего не знают ни про Оттаву, ни про Амстердам — «как-то мы всё ниже и ниже опускаемся».

Нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пояснил, что вообще не понимает, кто в команде Зеленского чем занимается.

Я вот слушаю заявления одного, потом через полчаса другого, потом через полчаса третьего... Какой-то уровень ужасающей некомпетентности, — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее News.ru сообщал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает его в публичных выступлениях, чтобы не снижать рейтинг партии «Слуга народа» перед парламентскими выборами. Такое предположение выдвинул депутат Верховной рады из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.