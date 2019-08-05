Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского попала в курьёзную ситуацию, назвав премьер-министра Индии Нарендру Моди женщиной.
На официальной странице команды украинского лидера в Facebook появилась публикация о переговорах Зеленского с индийским премьером, а также поздравление с переизбранием Моди. При этом к нему обращались в женском роде.
Позже пост был отредактирован и ошибка исправлена.
Ранее News.ru писал о том, что президент Индии Рам Натх Ковинд привёл к присяге премьер-министра Нарендру Моди. Вместе с клятвой верности стране он также дал обязательство хранить гостайну. Торжественная церемония, которую в прямом эфире транслировали национальные СМИ, проходила на лужайке у президентского дворца Раштрапати-Бхаван в Нью-Дели. Посмотреть на неё собралось более шести тысяч гостей. Это представители разных стран, активисты правящей партии, звёзды Болливуда, предприниматели и другие.