https://static.news.ru/photo/a64bb2d0-a8ec-11e9-b50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского попала в курьёзную ситуацию, назвав премьер-министра Индии Нарендру Моди женщиной.

На официальной странице команды украинского лидера в Facebook появилась публикация о переговорах Зеленского с индийским премьером, а также поздравление с переизбранием Моди. При этом к нему обращались в женском роде.

Позже пост был отредактирован и ошибка исправлена.

Ранее News.ru писал о том, что президент Индии Рам Натх Ковинд привёл к присяге премьер-министра Нарендру Моди. Вместе с клятвой верности стране он также дал обязательство хранить гостайну. Торжественная церемония, которую в прямом эфире транслировали национальные СМИ, проходила на лужайке у президентского дворца Раштрапати-Бхаван в Нью-Дели. Посмотреть на неё собралось более шести тысяч гостей. Это представители разных стран, активисты правящей партии, звёзды Болливуда, предприниматели и другие.