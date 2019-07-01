https://static.news.ru/photo/9521b4e2-9be4-11e9-804a-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Богдан Фото: Андрей Богдан/facebook

Русский язык в Донбассе может получить статус регионального, но государственным языком должен оставаться украинский. Об этом заявил глава администрации президента Незалежной Андрей Богдан.

Я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский и при условии, что после этого они — территория Украины, — отметил он в беседе с « РБК-Украина ».

Он добавил, что выступает против того, чтобы сделать русский язык вторым государственным. По его мнению, пора прекратить разговоры на эту тему, нужно решать вопрос как можно скорее.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который запрещает использование других языков, кроме украинского, практически во всех сферах жизни.

Ранее, как писал News.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над инициативой львовских депутатов, потребовавших, чтобы президент Украины Владимир Зеленский перестал общаться на русском языке. По её словам, одиозный закон о языке не нужен никому, кроме кроме крайних националистов.