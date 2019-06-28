https://static.news.ru/photo/be03c160-7219-11e9-a09a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что команда главы государства Владимира Зеленского ведёт подготовку к «продаже страны».

Сегодня у инвесторов очень большой переизбыток денег в мире. Отрицательные ставки в Европе по депозитам, в Америке много денег, и все ищут тайные залежи возможностей, — сказал он в эфире телеканала «Наш».

При этом политик подчеркнул, что команда Зеленского стремится подать зарубежным инвесторам сигналы о скрытых возможностях страны, после которого деньги «придут сами».

Ранее News.ru писал о том, что Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил Европейский союз в получении выгоды от событий, происходящих на Украине. По его словам, Киев под давлением принял различные законопроекты, наносящие серьёзный вред Украине. В качестве примера политик назвал снятие моратория на вывоз леса-кругляка и упрощение въезда украинцев в Европу, которые массово устремились туда на заработки.