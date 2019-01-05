Колумбия снизила производство и экспорт кофе

https://news.ru/storage/news/50548a566b72d54bb59eff92e0a52281/f8cd4664-651e-4632-9a50-973845a7e299_850.jpg Juan Torres/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мировой лидер на рынке арабики — Колумбия — снизила производство кофе в прошлом году на 4,5%, а экспорт — на 1,4%.

По данным Национальной федерации кофе, колумбийская арабика считается одной из самых качественных в мире. В январе-декабре производство кофе в стране составило 13 млн 557 тысяч мешков, тогда как в 2017 году оно было на уровне 14 млн 194 тысячи мешков.

Экспорт за данный период не превысил 12 млн 803 тысячи. В прошлом году он составил 12 млн 983 тысячи мешков.

В начале прошлого года производство зёрен упало на 17,2%, а экспорт вырос на 9,2%.

Ранее News.ru писал, что нефтяные компании пытаются обеспечить операционные затраты своих заправочных станций за счёт продажи кофе, чая, хот-догов, а также других продуктов и промтоваров. Рост числа сопутствующих услуг на российских автозаправочных станциях (АЗС) обусловлен налоговыми условиями и жёсткими ограничениями по ценам на топливо со стороны государства.