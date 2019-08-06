Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что российскому телеведущему Владимиру Соловьёву предлагали должность ведущего авторской программы на украинском телеканале «1+1», и он всерьёз рассматривал это предложение.
Как
Соловьёв же РБК ответил, что «никаких личных встреч по этому вопросу у него не было».
Как писал News.ru, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у телеведущего Владимира Соловьёва вид на жительство в Италии. После проведённого расследования выяснилось, что вид на жительство в этой стране имеет не только Соловьёв, но и пятеро его детей. Вилла на берегу озера Комо была им приобретена в 2013 году за €1,021 млн.