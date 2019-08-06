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Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что российскому телеведущему Владимиру Соловьёву предлагали должность ведущего авторской программы на украинском телеканале «1+1», и он всерьёз рассматривал это предложение.

Как рассказал Коломойский РБК, в 2011 или 2012 году, когда у Соловьёва были неприятности в России и он уехал в Израиль, то там достаточно серьёзно думал о предложении канала «1+1». Готовилось даже подписание контракта и обсуждались финансовые вопросы. Сам олигарх с Соловьёвым не встречался. Переговоры в Израиле, по его словам, с телеведущим вёл двоюродный брат Соловьёва Александр Шапиро.

Соловьёв же РБК ответил, что «никаких личных встреч по этому вопросу у него не было».

Как писал News.ru, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у телеведущего Владимира Соловьёва вид на жительство в Италии. После проведённого расследования выяснилось, что вид на жительство в этой стране имеет не только Соловьёв, но и пятеро его детей. Вилла на берегу озера Комо была им приобретена в 2013 году за €1,021 млн.