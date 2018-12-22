Количество запусков с Байконура резко увеличат

https://news.ru/storage/news/f9d0628aeeedb79ea8bb897afb2719ed/d8e2dd9d-246b-487c-9062-ea38c152c8e6_850.jpg Aubrey Gemignani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество пусков с Байконура увеличится в два раза. Полёты начнутся в феврале будущего года.

Скорректированный план на 2019-й предусматривает 19 стартов. Первый запланирован на 7 февраля — «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» отправится в космос со спутником дистанционного изучения Земли EgyptSat-A. Второй состоится в марте — «Союз МС-12» доставит на МКС следующий экипаж.

Программу на 2018 год объект закрыл 21 декабря — носитель «Протон» вывел на орбиту спутник «Благовест», пишет РИА Новости. Всего в 2018-м с космодрома в околоземное пространство отправили 9 ракет. Среди них — аварийный «Союз МС-10».

Ранее News.ru сообщал о «смене власти» на борту Международной космической станции. Командиром стал россиянин Олег Кононенко. Полномочия ему передал астронавт Александр Герст.