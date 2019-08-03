Выйдя из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), Соединённые Штаты намерены приступить к размещению ракет средней дальности в Азии. Об этом перед началом своего первого турне по азиатскому региону заявил новый американский министр обороны Марк Эспер. Впрочем, на пути реализации этого амбициозного плана немало препятствий.
США вышли из ДРСМД 2 августа, и в тот же день о прекращении действия договора заявил российский МИД. А глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что теперь его ведомство «будет в полной мере продолжать разработку обычных ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России». Позднее американский министр обороны рассказал журналистам о том, что Вашингтон намерен разместить ракеты средней дальности в азиатском регионе.
Мы бы хотели сделать это как можно скорее, однако такие вещи обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу, — подчеркнул Эспер.
Разместить ракеты в течение нескольких месяцев действительно вряд ли удастся — это не вопрос текущего года, заявил в беседе с News.ru и руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.
Вместе с тем, серьёзная проблема у Пентагона может возникнуть и относительно стран, готовых в перспективе принять на своей территории американские ракеты. Как подчёркивает эксперт, Япония, например, на такой шаг вряд ли решится: хотя США и заявляют, что речь не идёт о ядерных боезарядах, проверить истинность таких заявлений Токио не сможет. А это, в свою очередь, способно привести к масштабным протестам со стороны японского населения. В Южной Корее размещение подобных ракет тем более вызовет серьёзное противодействие, а возможное использование Пентагоном территории Тайваня будет выглядеть как провокация в отношении Пекина. Филиппины, учитывая напряжённые отношения с США, также вряд ли примут у себя американское вооружение. А больше его в регионе потенциально разместить, по сути, негде, отмечает Алексей Арбатов.
Для России же размещение ракет средней дальности в любой из упомянутых стран ничего в плане стратегического баланса не меняет, — уверен он. — Там нет российских межконтинентальных ракет, нет центров управления национального уровня. Для нас куда важнее размещение вооружения в Европе.
Конечно, со стороны Москвы прозвучат какие-то заявления и протесты, но серьёзной опасности азиатские планы американцев для России не представляют, заключает эксперт.
На сегодня единственное двустороннее соглашение между Россией и США, которое предусматривает ограничение вооружений обеих стран, — это так называемый СНВ-3 (он же ДСНВ — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Срок действия документа истекает в 2021 году, и пока Вашингтон и Москва ведут консультации по вопросу его продления. Американская администрация, судя по всему, на данный момент в этом не слишком заинтересована. Так, например, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал СНВ-3 «ущербной системой». Однако стоит помнить, что в 2021 году в Белом доме может оказаться уже новый хозяин со своей командой. Пока же представители мирового сообщества призывают Вашингтон и Москву прийти к договорённостям по продлению СНВ-3. Такое пожелание, в частности, уже высказали французский МИД и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Что касается американского президента США Дональда Трампа, то он, в свою очередь, заявлял о готовности заключить трёхстороннее «ядерное» соглашение между Вашингтоном, Пекином и Москвой. Однако Китай, находящийся в состоянии торговой войны с США, эту идею отверг.