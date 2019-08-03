Выйдя из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), Соединённые Штаты намерены приступить к размещению ракет средней дальности в Азии. Об этом перед началом своего первого турне по азиатскому региону заявил новый американский министр обороны Марк Эспер. Впрочем, на пути реализации этого амбициозного плана немало препятствий.

США вышли из ДРСМД 2 августа, и в тот же день о прекращении действия договора заявил российский МИД. А глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что теперь его ведомство «будет в полной мере продолжать разработку обычных ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России». Позднее американский министр обороны рассказал журналистам о том, что Вашингтон намерен разместить ракеты средней дальности в азиатском регионе.

Мы бы хотели сделать это как можно скорее, однако такие вещи обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу, — подчеркнул Эспер.

Разместить ракеты в течение нескольких месяцев действительно вряд ли удастся — это не вопрос текущего года, заявил в беседе с News.ru и руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

Эти ракеты ещё предстоит произвести. Даже для того, чтобы «Томагавки» морского базирования приспособить для наземного базирования, необходимы значительные средства. Денег же Пентагону американский Конгресс пока не даёт. Кроме того, необходимо время, чтобы создать программу, мобильные пусковые установки, информационно-управляющую систему, инфраструктуру. Алексей Арбатов руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Вместе с тем, серьёзная проблема у Пентагона может возникнуть и относительно стран, готовых в перспективе принять на своей территории американские ракеты. Как подчёркивает эксперт, Япония, например, на такой шаг вряд ли решится: хотя США и заявляют, что речь не идёт о ядерных боезарядах, проверить истинность таких заявлений Токио не сможет. А это, в свою очередь, способно привести к масштабным протестам со стороны японского населения. В Южной Корее размещение подобных ракет тем более вызовет серьёзное противодействие, а возможное использование Пентагоном территории Тайваня будет выглядеть как провокация в отношении Пекина. Филиппины, учитывая напряжённые отношения с США, также вряд ли примут у себя американское вооружение. А больше его в регионе потенциально разместить, по сути, негде, отмечает Алексей Арбатов.

Для России же размещение ракет средней дальности в любой из упомянутых стран ничего в плане стратегического баланса не меняет, — уверен он. — Там нет российских межконтинентальных ракет, нет центров управления национального уровня. Для нас куда важнее размещение вооружения в Европе.

Конечно, со стороны Москвы прозвучат какие-то заявления и протесты, но серьёзной опасности азиатские планы американцев для России не представляют, заключает эксперт.

На сегодня единственное двустороннее соглашение между Россией и США, которое предусматривает ограничение вооружений обеих стран, — это так называемый СНВ-3 (он же ДСНВ — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Срок действия документа истекает в 2021 году, и пока Вашингтон и Москва ведут консультации по вопросу его продления. Американская администрация, судя по всему, на данный момент в этом не слишком заинтересована. Так, например, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал СНВ-3 «ущербной системой». Однако стоит помнить, что в 2021 году в Белом доме может оказаться уже новый хозяин со своей командой. Пока же представители мирового сообщества призывают Вашингтон и Москву прийти к договорённостям по продлению СНВ-3. Такое пожелание, в частности, уже высказали французский МИД и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Что касается американского президента США Дональда Трампа, то он, в свою очередь, заявлял о готовности заключить трёхстороннее «ядерное» соглашение между Вашингтоном, Пекином и Москвой. Однако Китай, находящийся в состоянии торговой войны с США, эту идею отверг.