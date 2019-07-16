https://static.news.ru/photo/d41efce2-a7db-11e9-ae6c-fa163e074e61_1024.jpgМамука БахтадзеФото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Премьер Грузии Мамука Бахтадзе не исключил возможности создания коалиционного правительства по итогам парламентской кампании. Выборы нового созыва законодательного органа закавказского государства состоятся в 2020 году.
Новая избирательная система, инициированная нами, увеличивает шансы создания коалиционного правительства, — цитирует Бахтадзе «Интерфакс».
Политик также отметил, что правящая партия «Грузинская мечта», которую он представляет, не намерена сотрудничать с «Единым национальным движением» — организацией сторонников экс-президента страны Михаила Саакашвили.
Наша партия никогда не будет сотрудничать с той силой, которая в течение последних лет была ориентирована на деструктивные действия, на то, чтобы как-нибудь поставить Грузию в агрессивную повестку дня, как во внутренней, так и во внешней политике, — отметил Бахтадзе.