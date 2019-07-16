https://static.news.ru/photo/d41efce2-a7db-11e9-ae6c-fa163e074e61_1024.jpg Мамука Бахтадзе Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе не исключил возможности создания коалиционного правительства по итогам парламентской кампании. Выборы нового созыва законодательного органа закавказского государства состоятся в 2020 году.

Новая избирательная система, инициированная нами, увеличивает шансы создания коалиционного правительства, — цитирует Бахтадзе « Интерфакс ».

Политик также отметил, что правящая партия «Грузинская мечта», которую он представляет, не намерена сотрудничать с «Единым национальным движением» — организацией сторонников экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Наша партия никогда не будет сотрудничать с той силой, которая в течение последних лет была ориентирована на деструктивные действия, на то, чтобы как-нибудь поставить Грузию в агрессивную повестку дня, как во внутренней, так и во внешней политике, — отметил Бахтадзе.

Как писал News.ru, ранее депутат грузинского парламента от фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломия заявил, что парламентарии его страны ещё не раз посетят Россию для обсуждения вопросов разрешения кризиса в двусторонних отношениях. До этого он сообщил, что на встрече в Москве представители двух государств обсудили перспективы восстановления авиасообщения.