КНР увеличила импорт СПГ до 5,99 млн тонн

https://news.ru/storage/news/dbc48d15b23d3bb441c9bae2cbf83201/8d4b2058-cf42-45e5-9cdc-508e6e415d49_850.jpg Yu Fangping/Global Look Press

Китай за ноябрь увеличил импорт сжиженного природного газа до 5,99 млн тонн. Это в полтора раза больше по сравнению с предыдущим периодом.

Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР. Стоимость закупленного сжиженного голубого топлива в минувшем месяце составила $3,2 млрд. В годовом исчислении импорт СПГ вырос на 48,5%.

В минувшем месяце также выросли поставки газа, транспортируемого в естественном состоянии, до 3,1 млн тонн. Цена составила $1 млрд. Темпы роста достигли 42,6%. Об этом сообщает ТАСС.

В КНР стараются перейти на экологически чистые источники энергии. «Газпром» продолжает увеличивать поставки российского природного газа на территорию Китая. Компания рассчитывает составить серьёзную конкуренцию всем альтернативным источникам энергии. РФ должна к 2020 году увеличить долю газа в национальном энергетическом балансе с 7 до 10%.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп анонсировал крупную торговую сделку с Китаем. Поднебесная планирует закупить у американских коллег газ и соевые бобы.