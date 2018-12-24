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КНР увеличила импорт СПГ до 5,99 млн тонн

Yu Fangping/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Китай за ноябрь увеличил импорт сжиженного природного газа до 5,99 млн тонн. Это в полтора раза больше по сравнению с предыдущим периодом.

Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР. Стоимость закупленного сжиженного голубого топлива в минувшем месяце составила $3,2 млрд. В годовом исчислении импорт СПГ вырос на 48,5%.

В минувшем месяце также выросли поставки газа, транспортируемого в естественном состоянии, до 3,1 млн тонн. Цена составила $1 млрд. Темпы роста достигли 42,6%. Об этом сообщает ТАСС.

В КНР стараются перейти на экологически чистые источники энергии. «Газпром» продолжает увеличивать поставки российского природного газа на территорию Китая. Компания рассчитывает составить серьёзную конкуренцию всем альтернативным источникам энергии. РФ должна к 2020 году увеличить долю газа в национальном энергетическом балансе с 7 до 10%.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп анонсировал крупную торговую сделку с Китаем. Поднебесная планирует закупить у американских коллег газ и соевые бобы.


#цена #китай #ГАЗ #спг
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