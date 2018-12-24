КНР требует отмены ордера на арест финдиректора Huawei

https://news.ru/storage/news/5595ddb319005961a43fc456068466b4/077ff6bf-85ef-4e23-8907-a38f1cbb763b_850.jpg Mfc/Ropi/Global Look Press

Мэн Ваньчжоу

Китай требует, чтобы Соединённые Штаты Америки отменили ордер на арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

«Мы уже неоднократно высказывали нашу позицию по этому вопросу — мы снова требуем от канадской стороны исправить совершенные ошибки, незамедлительно предоставить госпоже Мэн полную свободу, обеспечить ее законные права», — заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По её словам, арест Ваньчжоу нарушает права человека и международные законодательные нормы, информирует телеканал «360».

Власти Канады задержали Мэн Ваньчжоу по подозрению в нарушении торговых санкций Штатов против Ирана. Вашингтон убеждал своих ключевых союзников отказаться от использования оборудования китайской компании Huawei из-за подозрений в скрытом шпионаже.

Как ранее писал News.ru, оборудование китайской компании Huawei исключат из системы связи для сотрудников полиции и первой медицинской помощи в Великобритании. Такое решение приняла компания EE, которая занимается разработкой проекта.