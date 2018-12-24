КНР требует отмены ордера на арест финдиректора Huawei

Китай требует, чтобы Соединённые Штаты Америки отменили ордер на арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.
«Мы уже неоднократно высказывали нашу позицию по этому вопросу — мы снова требуем от канадской стороны исправить совершенные ошибки, незамедлительно предоставить госпоже Мэн полную свободу, обеспечить ее законные права», — заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
По её словам, арест Ваньчжоу нарушает права человека и международные законодательные нормы, информирует телеканал «360».
Власти Канады задержали Мэн Ваньчжоу по подозрению в нарушении торговых санкций Штатов против Ирана. Вашингтон убеждал своих ключевых союзников отказаться от использования оборудования китайской компании Huawei из-за подозрений в скрытом шпионаже.
Как ранее писал News.ru, оборудование китайской компании Huawei исключат из системы связи для сотрудников полиции и первой медицинской помощи в Великобритании. Такое решение приняла компания EE, которая занимается разработкой проекта.