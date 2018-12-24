USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,262 $   Brent53.97 $ Bitcoin4,237.54 $
МОСКВА-8°C13:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

КНР требует отмены ордера на арест финдиректора Huawei

Мэн Ваньчжоу Mfc/Ropi/Global Look Press

Мэн Ваньчжоу

в мире [ версия для печати ]

Китай требует, чтобы Соединённые Штаты Америки отменили ордер на арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

«Мы уже неоднократно высказывали нашу позицию по этому вопросу — мы снова требуем от канадской стороны исправить совершенные ошибки, незамедлительно предоставить госпоже Мэн полную свободу, обеспечить ее законные права», — заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По её словам, арест Ваньчжоу нарушает права человека и международные законодательные нормы, информирует телеканал «360».

Власти Канады задержали Мэн Ваньчжоу по подозрению в нарушении торговых санкций Штатов против Ирана. Вашингтон убеждал своих ключевых союзников отказаться от использования оборудования китайской компании Huawei из-за подозрений в скрытом шпионаже.

Как ранее писал News.ru, оборудование китайской компании Huawei исключат из системы связи для сотрудников полиции и первой медицинской помощи в Великобритании. Такое решение приняла компания EE, которая занимается разработкой проекта.


самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
в мире 17:52, 23 декабря 2018
Британцы отказались от Huawei из-за китайской разведки
в мире 09:22, 15 декабря 2018
США требует немецкую компанию отказаться от оборудования Huawei
экономика 10:02, 13 декабря 2018
Huawei заморозила контракты с японской корпорацией
Лента новостей
политика 13:52
Лукашенко заявил о значимости отношений Москвы и Минска
общество 13:45
Телеаудитория пресс-конференции Путина уменьшилась
спорт 13:41
Тарасова назвала правила фигурного катания «идиотскими»
общество 13:40
Сугробы в Москве за сутки вырастут на пять миллиметров
экономика 13:39
Мантуров: низкокачественного топлива стало меньше
спорт 13:38
Тарасова: прекратите ажиотаж вокруг Загитовой и Медведевой
в мире 13:35
Спецслужбы Каталонии ищут рождественского террориста
экономика 13:30
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
общество 13:30
Google отказался обжаловать штраф Роскомнадзора
в мире 13:26
Россияне продолжают летать в Индонезию
спорт 13:25
Зидана опять посватали в «Манчестер Юнайтед»
экономика 13:18
Матвиенко выступила против налогов на IT-сферу
новый год 13:16
Россиян просят аккуратно обращаться с петардами
спорт 13:12
В результате Медведевой на ЧР углядели заслугу Тутберидзе
в мире 13:11
Волкер назвал условие своего визита в Москву
Другие новости
в мире 13:35
Спецслужбы Каталонии ищут рождественского террориста
в мире 13:26
Россияне продолжают летать в Индонезию
в мире 13:11
Волкер назвал условие своего визита в Москву
в мире 13:05
Полиция Италии арестовала врача за подпольное обрезание
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top