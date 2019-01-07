КНДР требует от США прекратить учения с Южной Кореей

https://news.ru/storage/news/f60eb0eab67da2576a407a62bca5ec03/6e050b58-d424-416b-be76-f21d8eb8630c_850.jpg US Joint Staff/Flickr.com/Global Look Press

КНДР требует прекратить совместные учения США и Южной Кореи. Это, в частности, является одним из условий устранения ядерной угрозы на Корейском полуострове.

Комментарий был опубликован в центральной газете «Нодон симун». В нём говорится, что Южная Корея должна отказаться от новых поставок иностранного оружия.

«Ввоз из-за рубежа оборудования военного назначения, включая стратегическое вооружение, должен быть полностью прекращён», — сказано в статье.

КНДР воспринимает как военные провокации совместные манёвры ВС Южной Кореи и США, которые сводят на нет все усилия по выстраиванию диалога между Севером и Югом.

«Никакие искренние переговоры не могут быть проведены, не говоря уже об улучшении межкорейских отношений, пока звуки ружей и пушек остаются громкими и опасность войны сохраняется», — говорится в публикации.

Ранее News.ru сообщал, что Соединённые Штаты ведут переговоры о месте проведения очередной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. О поиске общего решения глава Белого дома сообщил журналистам.